Angus Cloud, da série ‘Euphoria’, morreu no passado dia 31 de julho vítima de uma overdose acidental aos 25 anos, na casa da sua família em Oakland, Califórnia. Numa entrevista recente à revista People, a mãe do ator contou agora quais foram as últimas palavras que ele lhe disse.

Antes de se deitar, na noite do dia 30 de julho, o jovem afirmou: "Amo-te, mamã. Até amanhã", tendo sido aquela a última vez que Lisa falou com o filho.

Na manhã seguinte, a mãe foi chamá-lo ao quarto e encontrou-o deitado sobre a secretária, algo que a princípio não estranhou, uma vez que acontecia frequentemente.

No entanto, ao aproximar-se, percebeu que algo não estava bem, começou a abaná-lo e em seguida chamou a assistência, mas já nada havia a fazer.

