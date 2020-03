Quase a chegar a 9 de março, dia em que vai completar 40 anos, Liliana Aguiar surpreendeu os que a seguem no Instagram com uma fotografia onde surge em biquíni.

Mãe de três meninos, a celebridade exibiu a boa forma física, mas não ficou por aqui. Na mesma publicação, Liliana lançou ainda um 'desafio' aos internautas. A recompensa? Um jantar na sua companhia e na do marido, Francisco Nunes.

"Mãe de três! A algumas horas do calor. A cinco dias de fazer 40 anos. Conseguem adivinhar para onde vou soprar as velas? Quem conseguir vem jantar comigo e com o Francisco Nunes, em Lisboa", disse.

