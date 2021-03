Ao longo da vasta carreira, sempre foi uma artista polémica e não é por estar a caminho dos 63 anos que pretende que seja diferente. Na última publicação que fez nas redes sociais, Madonna surge, muito confiante, em poses atrevidas e provocadoras, em roupa interior. A cantora, compositora, produtora discográfica, realizadora, atriz e empresária norte-americana já não tem o corpo tonificado de outros tempos mas não se coíbe de o mostrar. A artista italiana Asia Argento é um dos muitos fãs que apoiam a audácia.

"Estás maravilhosa", comentou a atriz, cantora e realizadora de 45 anos nascida em Roma. "Uma deusa", escreveu Sarah Hudson, cantora, compositora e atriz norte-americana. "Precisamos de um vídeo com este look", pediu o administrador da conta Revolution Of Love, dedicada à artista. Apesar dos muitos elogios, também não faltam críticas. "Porquê Madonna?", perguntou-lhe o ator e comediante norte-americano Michael Rapaport. "Ela tem um grande corpo e pode publicar as fotos que quiser mas, na idade dela, acho um bocado embaraçoso. Prefiro lembrá-la pela grande artista que é do que como uma velha à procura de aprovação nas redes sociais", lamentou uma admiradora que apenas se apresenta como Kate.

Nos últimos anos, a intérprete de êxitos globais, que viveu em Lisboa entre 2017 e 2019, como pode recordar na galeria de imagens que se segue, tem-se insurgido publicamente contra os que consideram que o passar dos anos deve ser um fator de castração. "Acho que as pessoas preocupam-se demasiado com a idade e eu acho que está na altura de acabar com isso. As pessoas devem viver sem serem influenciadas pelo que a sociedade acha que seria o mais adequado para a sua idade", defende a artista, nascida em 1958.