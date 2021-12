Madonna continua imparável aos 63 anos. Para além do filme autobiográfico que está a preparar, a polémica cantora, compositora, produtora discográfica, atriz, realizadora, empresária, escritora e argumentista norte-americana está também a gravar novas canções. "É tão bom estar de volta ao estúdio [de gravação] para fazer música novamente. Surpresas agora no novo ano", prometeu a artista na publicação que fez nas redes sociais nas ultimas horas.

Swae Lee, que colaborou com Madonna em "Crave", um dos singles de "Madame X", o álbum que a intérprete gravou, em Inglaterra e nos EUA, durante o período em que residiu em Portugal, é um dos artistas envolvidos no projeto. A produtora e engenheira de som Lauren D'Elia é outra das repetentes. A cantora chegou a Lisboa no final de agosto de 2017 e só se mudaria para Londres na primavera de 2019 para promover o disco. Atualmente reside em Los Angeles.