O estado de saúde de Madonna continua a preocupar fãs em todo o mundo, isto depois de a cantora ter sido diagnosticada com uma "infeção bacteriana grave" que a levou a adiar todos os seus próximos concertos.

O tema foi inevitavelmente comentado na emissão da madrugada desta quinta-feira, 29 de junho, do 'TVI Extra', com Bruno de Carvalho a falar sobre o tema com alguma diversão.

"Quando fui ler a notícia, fiquei com esperança quando li: 'espera-se uma recuperação total'. Fiquei com esperança que fosse a cara dela voltar ao normal", atirou o ex-presidente do Sporting.

"Acho que ela ficou absolutamente estranha com estas intervenções todas que fez", acrescentou Bruno.

