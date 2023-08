Madonna vive esta sexta-feira, dia 11 de agosto, um dia feliz.

Um dos filhos da cantora, Rocco, comemora o seu 23.º aniversário, uma data que a mãe fez questão de assinalar nas redes sociais com a partilha de um pequeno vídeo onde se podem ver várias fotografias do jovem ao longo dos anos e um texto carinhoso.

"Feliz Aniversário, querido Rocco. Desde o dia em que foste concebido a vida contigo tem sido uma aventura. Do teu nascimento prematuro ao teu amor pelo skate, pelas bicicletas sujas, pelo breakdance, parkour, graffiti e todas as atividades que provocam adrenalina", começou por escrever a artista.

"Deixaste-me preocupada, possivelmente, mais do que qualquer outra pessoa no planeta. Mas seguiste o caminho menos percorrido e isso fará toda a diferença! Nada me dá mais alegria do que ver-te crescer como artista! Para citar o teu pintor favorito, Lucian Freud —

'O que é que eu peço de uma pintura? Peço-lhe que surpreenda, perturbe, seduza, convença!' Continua a fazer o teu próprio caminho. Estou tão orgulhosa de ti!", concluiu a artista.

De recordar que Rocco é fruto da relação de Madonna com Guy Richie.

