Depois de ter estado no centro de rumores que alegavam que teve um caso com Alex Rodriguez e que este terá sido um dos motivos da separação do ex-jogador de beisebol com Jennifer Lopez, Madison LeCroy reagiu ao fim do noivado.

Logo após Alex Rodriguez e Jennifer Lopez terem confirmado a separação, a modelo disse ao Page Six, também esta quinta-feira, que "deseja o melhor a eles".

Como recorda o mesmo meio de comunicação, no mês passado, quando começou a circular a notícia do fim do noivado de Lopez e Rodriguez, Madison decidiu manter-se em silêncio sobre assunto. No entanto, agora que a separação é oficial, esta enviou os melhores votos para o ex-casal.

