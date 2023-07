A princesa Madalena já está de volta ao seu país de origem para as férias de verão. A viver na Florida com o marido, Chris O'Neill, e os três filhos, Leonore, Nicolas e Adrienne, há cinco anos, a família vai regressar a Estocolmo, algo que inicialmente estava previsto já para o próximo mês de agosto, mas que foi entretanto adiado para 2024, segundo avançou a porta-voz da Casa Real, Margareta Thorgren.

No entanto, o casal encontra-se atualmente na Suécia, tal como mostram as fotografias captadas por ocasião do aniversário da irmã mais velha de Madalena, a princesa herdeira Victoria, que celebrou 46 anos na passada sexta-feira, dia 14.

Princesa Madalena com o marido, Chris O'Neill © Getty Images

Madalena e o marido posaram junto da restante família ao lado dos reis Carlos Gustavo e Sílvia, dos príncipes herdeiros, dos filhos destes, Estelle e Oscar, e dos príncipes Carl Philip e Sofia, imagens captadas durante as celebrações do aniversário da princesa herdeira.

Familia Real da Suécia© Getty Images

