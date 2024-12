Madalena Aragão e João Neves estão muito apaixonados e não esconde, há muito, a relação. Aliás, as redes sociais têm sido o 'palco' de várias demonstrações de amor, como aconteceu esta quinta-feira, dia 5 de dezembro.

A atriz publicou uma nova fotografia em que aparece junto do futebolista, ambos com um sorriso apaixonado no rosto.

As reações à imagem, como seria de esperar, não tardaram a chegar. "Que bom ver-vos felizes" ou "amor mais bonito" são algumas das mensagens que se podem ler na caixa de comentários.

