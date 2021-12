Madalena Abecasis sopra esta sexta-feira as velas pelo 40.º aniversário e a data ficou marcada por uma carinhosa mensagem de um antigo professor.

"Tenho acompanhado à distância e intermitentemente o teu sucesso [...] Mas ainda assim, não tinha ideia de que tivesse esta dimensão. Caramba. E fico muito contente com o teu sucesso, claro", começa por escrever.

"Resolvi começar a seguir-te para poder mandar-se esta mensagem. E embora ache que não tenha pedalada para acompanhar o ritmo das histórias, gostei imenso de reencontrar o teu humor e irreverência - sempre o apreciei imenso. Era isto", rematou.

De coração cheio com as palavras do docente, Madalena Abecasis afirmou que este era o "professor que mais gostava por amor". "Tratava-me tão mal e era bruto como as casas, mas foi a pessoa que mais me marcou nesta fase meio conturbada da minha vida. Arrisco a dizer que foi por ele que não desisti de estudar Design Industrial", acrescentou.

Publicação de Madalena Abecasis© Instagram

