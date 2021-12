Joana Albuquerque resolveu nas redes sociais lançar uma sugestão para uma possível participante no 'Big Brother Famosos'. A antiga concorrente do reality show considerou que Madalena Abecasis seria a participante ideal.

A ideia de Joana foi muito aplaudida pelos internautas, que concordaram com a opinião.

Com o tema a dar cada vez mais que falar, Madalena Abecasis resolveu reagir a esta possibilidade.

"Agradeço as vossas mensagens insanas a pedir para eu participar no ‘BB’, mas só iria participar com algumas condições:

1.º - Tinha de levar a família toda.

2.º- Só lá ficávamos sete dias

3.º – Valor: 1.000.000€ + IVA

Estamos conversados?", brinca a digital influencer.

"Joana Albuquerque, o que tu me foste começar, raios parta a rapariga", termina, deixando uma mensagem à vencedora de 'BB - Duplo Impacto'.

