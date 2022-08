Um episódio polémico ocorrido durante a emissão desta segunda-feira, dia 1 de agosto, do programa da TV Globo 'Mais Você' acabou no despedimento de uma funcionária.

Durante o momento em que Ana Maria Braga falava sobre o caso de racismo que envolveu os filhos dos atores Giovana Ewbank e Bruno Gagliasso em Portugal, passaram imagens de macacos, um erro que foi imediatamente notado pela apresentadora.

"Entrou a VT errada e a gente vai corrigir", disse Ana Maria Braga.

Horas mais tarde, a apresentadora brasileira assumiu o erro e revelou as consequências do mesmo. "Sobre o VT que entrou errado enquanto eu falava de um caso de racismo no meu programa: nós já investigamos e descobrimos quem foi a responsável pelo erro, é o tipo de erro imperdoável e, por isso, ela não faz mais parte da minha equipa", anunciou.

No Instagram, Ana Maria Braga publicou um vídeo que segue as declarações do tweet que mostrámos anteriormente.

Leia Também: Giovanna Ewbank discute com mulher e acusa-a de racismo em Portugal