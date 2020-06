Foi no passado dia 27 de maio que Nídia Azevedo foi convidada n'O Programa da Cristina'. A jovem, de 19 anos, lutava contra um cancro deste os 16 e comoveu o país pela força e serenidade que prevaleceram durante toda a batalha. Perdeu a vida este domingo e o programa das manhãs da SIC não ficou indiferente à notícia.

Nas redes sociais, foi prestada uma homenagem à jovem, recordando a sua passagem pelo programa.

"Nídia esteve cá em casa no dia 27 de maio, a cumprir um sonho. Partiu no domingo e nós aguardamos no nosso coração a sua luz", lê-se na legenda da imagem.

Também Lourenço Ortigão, que conheceu Nídia através da organização Make a Wish, prestou um longo e comovente tributo à jovem nas suas redes sociais.

