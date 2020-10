Isabel dos Santos fez uso do seu perfil de Instagram para reagir à morte do companheiro de longa data, Sindika Dokolo, que perdeu a vida esta quinta-feira, 29 de outubro, no Dubai. Tinha 48 anos.

A empresária partilhou duas memórias fotográficas do casal e na legenda das mesmas agradeceu a "solidariedade" prestada à família nestes dias de luto.

"É com profundo pesar e consternação que a família Dokolo, esposa, filhos, mãe, irmão e irmãs, neste momento de enorme tristeza e dor, lamenta informar o falecimento de Sindika Dokolo, na quinta-feira, 29 de outubro 2020, no Dubai. A família agradece a todos os que expressaram sentimentos de pesar, solidariedade e bondade e que partilham a nossa dor", pode ler-se na publicação, realizada na tarde desta sexta-feira.

Isabel dos Santos e o colecionador de arte foram casados durante 18 anos e tiveram quatro filhos. Recorde aqui, em imagens, a história de amor do casal.

Leia Também: Fotos que marcam a história de amor de Isabel dos Santos e Sindika Dokolo