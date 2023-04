Depois de se ter separado do piloto Lando Norris em agosto do ano passado, Luisinha Oliveira poderá estar agora numa nova relação com mais uma cara conhecida. Pelo menos, é isso que se diz no Brasil.

O jornalista Leo Dias garante que a modelo portuguesa namora com o brasileiro Gabriel Medina, um dos surfistas mais populares do mundo.

O colunista do Metrópoles garante ainda que a relação começou pouco depois de Luisinha Oliveira se ter separado da estrela Fórmula 1.

