Foi já no final do programa 'Alô Portugal', enquanto comentavam as notícias do mundo cor de rosa, que Ana Marques chamou a atenção para uma novidade que vinha na capa da Nova Gente. "A Luísa Sobral está grávida do quarto filho", destacou a apresentadora.

Uma curiosidade que recebeu desde logo os comentários de Mónica Sintra e Filipa Torrinha Nunes, que não tardaram a dar os parabéns à cantora.

"Há muitas grávidas", realçou Mónica Sintra. "Hoje em dia quatro filhos é coragem", continuou.

"Numa vida de artistas então... é mesmo coragem. Mas acho que a Luísa vem de uma família com muita gente, portanto, está habituada a uma casa cheia", acrescentou Ana Marques depois.

