Luís Nascimento foi um dos convidados de Manuel Luís Goucha no programa desta segunda-feira, 3 de julho, na TVI. O ex-concorrente de reality shows não conteve as lágrimas ao falar da mãe, com quem partilha uma enorme cumplicidade.

Neste momento, Goucha transmitiu uma mensagem em vídeo que lhe foi deixada pela mesma.

"Olá filhote, quando pensava estar reformada das fraldas, apareces tu, foi uma alegria. Mais um bebé que vinha a caminho. Foste muito bem recebido, com bastante alegria, tiveste muito mimo e até agora nunca nos desiludiste. Um beijinho grande da mãe", disse.

Com um sorriso no rosto, Luís não resistiu em brincar com o assunto referindo-se ao irmão, o apresentador Cláudio Ramos. "Admirado por ela fazer um vídeo. Vais levar nas orelhas do Cláudio", disse, dirigindo-se à mãe.

Veja o momento.

