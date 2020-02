Ainda se lembra do irmão de Cláudio Ramos, Luís Nascimento, que venceu a quarta edição do programa 'Casa dos Segredos'? O jovem voltou à televisão esta quarta-feira para em conversa com Fátima Lopes, no programa 'A Tarde é Sua', falar sobre a sua nova vida.

Luís dedica-se há três anos à venda venda de produtos tradicionais portugueses. #LuisOAlentejano é o nome da marca criada pelo irmão de Cláudio Ramos, que vive agora das vendas em feiras e festas nacionais.

"Descobri a minha vocação", garante.

A sua aparição na TV serviu ainda para Luís, de 30, apresentar publicamente o seu novo amor - Teresa, de 23 anos, com quem namora há já um ano e meio.

Conheceram-se no norte, nas festas de Freamunde, e desde então não se largaram mais. Atualmente, trabalham juntos e pensam já em aumentar a família... ou pelo menos Teresa já pensa no assunto.

"Ele não quer filhos. Diz que quer ir viajar e que com os filhos não dá para viajar", lamenta a jovem, que espera em breve convencer o namorado a aumentar a família.

