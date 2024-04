Luís Borges emitiu um comunicado nas redes sociais relativamente à sua marca, a Call Me Gorgeous. Atualmente, a conta de Instagram desta encontra-se suspensa, depois de uma outra empresa ter registado uma marca com o mesmo nome, conforme explicou o modelo.

"No dia 16 de março de 2024, na Call Me Gorgeous, Unipessoal Lda. recebemos uma notificação por parte do representante da empresa ESSENCE FLOW LDA, a informar que solicitaram o registo da marca comercial CALL ME GORGEOUS, concedido a 31 de dezembro de 2023 pelo INPI e que esta atuaria nas mesmas áreas de negócio do meu projeto", informa.

"Em conjunto com a minha equipa jurídica, entendemos que este registo foi efetuado de má-fé e em abuso de direito, numa tentativa de explorar indevidamente a ausência de registo formal da marca pela Call Me Gorgeous, junto do INP, com o intuito de obter benefícios ilícitos, conforme poderemos facilmente demonstrar às autoridades competentes", nota.

O modelo revela que decidiu suspender temporariamente as atividades públicas do projeto, pelo que a sua equipa continua disponível para atender os clientes com dúvidas.

