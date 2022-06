Luís Borges recorreu à sua conta oficial de Instagram para esta terça-feira, 21 de junho, tornar público um esclarecimento relativo ao cancelamento do LGBT+ Music Festival, evento do qual era embaixador.

"Olá a todos. Aceitei o convite de ser embaixador e apoiar o LGBT+ Music Festival por achar importante a sua realização e por acreditar que seria uma celebração única da comunidade. Infelizmente, e por motivos que também me são alheios, o mesmo acaba de ser cancelado", pode ler-se na partilha do modelo.

"Importa esclarecer que estive em silêncio sobre o assunto, peço já desculpa a quem me enviou mensagens, porque também eu aguardava juntamente com outros embaixadores novidades como todos vocês… e não queria induzir ninguém em erro. Obtive-as pelos mesmos meios, públicos, por comunicações feitas nas redes sociais do festival", notou, explicando que o seu "papel" no evento "apenas assentou na divulgação de um projeto que acreditava ser incrível" e do qual nada tem a ver com a gestão, "seja ela financeira ou de bilheteira".

"Agradeço todo o carinho e apoio demonstrado. Estou triste com o desfecho do festival e esperançoso que tudo se resolva pelo melhor", terminou.

Nas redes sociais, a produção do evento confirmou o cancelamento do mesmo mas não divulgou quais os motivos da decisão.

