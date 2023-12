Luís Borges surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com duas fotografias do filho Bernardo, destacando o crescimento do menino.

"Onze anos e meio separam estas fotografias. A primeira foi tirada agora na escola do Bernardo. A segunda foi no primeiro dia que ele dormiu na sua nova casa", disse na legenda das imagens.

"Amo-te, meu filho", escreveu, por fim, o pai 'babado'. De recordar que além do pequeno Bernardo, Luís Borges é também pai adotivo de Eduardo e Lurdes, fruto do casamento terminado com o falecido Eduardo Beauté.

