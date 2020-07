Sempre atento aos acontecimentos que se sucedem no 'Big Brother', Luís Borges vai tecendo diversos comentários sobre o reality show na sua conta de Twitter.

Recentemente, e na senda da opinião dos comentadores relativamente a Diogo, o modelo acabou por sair em defesa do concorrente.

"Os comentadores que dizem que o Diogo não deveria chegar à final ou vencer, são os mesmos que entraram em reality shows e o jogo deles foi criar confusão! Eu sei que custa existir um jogador inteligente no #bb2020tvi! E nós vamos meter o Diogo na final", afirmou na rede social.

Concorda com a chegada do concorrente ao final do jogo?

