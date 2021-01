Depois de ter celebrado o aniversário do namorado, Luís Borges tem esta sexta-feira novos motivos para celebrar. Lurdes, a filha do modelo, completa nove anos e o 'pai babado' não resistiu em destacar a data nas redes sociais.

"Parabéns, meu amor! Já são nove anos de muito amor, alegrias e algumas dores de cabeça. Amo-te muito minha princesa", escreveu na legenda de uma foto de ambos.

Recorde-se que Luís Borges é ainda pai de Bernardo e Eduardo. Os três filhos foram adotados durante o casamento com Eduardo Beauté, que morreu em 2019.

Leia Também: Luís Borges assinala aniversário do namorado com novas fotos do casal