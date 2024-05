Este domingo, 19 de maio, foi dia de festa em casa de Luis Borges. O modelo celebrou os seus 39 anos de vida, ocasião que decidiu comemorar em conjunto com o filho mais velho, Bernardo, partilhando o momento com os fãs do Instagram e explicando o motivo pelo qual juntou as datas.

"Faço anos a 29 de abril e o Bernardo a 13 de maio. Como estava doente não consegui soprar as velas e por isso decidi faze-lo junto com o meu pestinha mais velho", referiu na legenda de um vídeo onde surge com os filhos a cantar os parabéns.

"Eu gosto muito de festejar o meu aniversário e por isso, mesmo que tarde, as velas foram sopradas com muito amor", completa.

Para além de Bernardo, Luis é também pai de Lurdes, de 11 anos, e Eduardo, de nove, que adotou em conjunto com Eduardo Beauté, com que foi casado, e que morreu em 2019.

Leia Também: Filho de Luís Borges de parabéns. Bernardo já tem 14 anos