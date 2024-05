Luís Borges foi diagnosticado com uma forte pneumonia no passado dia 18 de abril, mas passado quase um mês ainda não se encontra completamente recuperado.

O estilista, numa nova partilha feita nas redes sociais, confessou que voltou recentemente ao hospital e que lhe foi recomendado que descansasse ainda mais do que tem feito.

"Esta semana achava que já podia começar a fazer a minha vida normal com alguns cuidados, depois de ter ficado três semanas em casa. Hoje, fui ao hospital porque não me sentia bem e a médica disse que eu tinha de descansar mais, porque tinha as minhas defesas em baixo", escreveu inicialmente Luís.

"Realmente com a saúde não se brinca. Vou estar um bocadinho off [desligado] daqui e recuperar a 100%", completou o estilista.

© Instagram/Luís Borges

