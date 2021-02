Luís Aleluia surpreendeu os seguidores ao recordar um episódio especial d'As Lições do Tonecas'. O ator partilhou no Facebook e Instagram um vídeo onde o ator que dá vida à famosa personagem Tonecas aparece no papel de professor, na academia do Sporting.

Um momento que contou com a presença de Cristiano Ronaldo, quando este era adolescente, como Luís Aleluia fez questão de destacar na legenda das imagens.

"Há tesourinhos bons de recordar! Uma lição do professor 'Tonecas' na academia do Sporting. O aluno é o Nelson 'Necas'. Entre os alunos está o jovem Cristiano Ronaldo", escreveu o ator. Veja o vídeo abaixo:

