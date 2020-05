Ludmilla ficou, na semana passada, internada após ser diagnosticada com "pielonefrite aguda", uma inflamação nos rins. Entretanto, a artista brasileira recebeu alta hospitalar e já se encontra em casa a recuperar.

No seu lar, a cantora foi surpreendida pela família com um 'miminho' de boas-vindas, como a própria fez questão de mostrar aos 21,5 milhões de seguidores no Instagram.

A sentir-se muito amada, Ludmilla publicou um vídeo nas stories onde mostra uma mesa cheia de comida.

"Vejam o que a minha família fez para mim. Hora de receção", diz a artista no vídeo, que pode ver na galeria.

