Os fãs de Luciana Abreu tiveram uma agradável surpresa na noite de sexta-feira, 7 de janeiro. A atriz e cantora brindou os seguidores do Instagram com um conjunto de raras fotografias de uma das suas filhas gémeas, a pequena Valentine.

"A minha Super Hiper Mega Lucy Fera. Valentine", pode ler-se na legenda das imagens, disponíveis na galeria, que mostram como a menina está crescida.

Valentine e a irmã gémea, Amoor, completaram em dezembro do ano passado quatro anos de vida. Nascem ambas do casamento, entretanto terminado, de Luciana Abreu com Daniel Souza.

A estrela da SIC é ainda mãe de Lyonce e Lyannii, fruto da relação com Yannick Djaló.

