Luciana Abreu chegou aos Globos de Ouro com escolta da PSP, como a própria mostrou nas stories da sua página de Instagram.

Num vídeo que publicou na rede social, antes da gala, a atriz e cantora mostrava o carro onde seguia atrás de duas motas da polícia, que ajudaram a chegar mais rápido à cerimónia.

As imagens foram depois partilhadas nas stories da página oficial de Instagram dos Globos de Ouro, onde destacaram também um vídeo de Luciana Abreu na passadeira vermelha a contar que chegou com escolta policial. Veja no vídeo da galeria.