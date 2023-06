Luciana Abreu tem vindo a destacar na sua página de Instagram o início do caminho da filha mais velha, Lyonce, no mundo da moda.

Ainda este fim de semana, a atriz e cantora mostrou aos seguidores algumas imagens de um desfile em que a menina participou.

Ao partilhar as imagens, Luciana Abreu dedicou uma carinhosa mensagem à filha, estando do seu lado nesta entrada no mundo da moda.

"Que bom eu ser mãe e ela ser filha. Que bom fazer parte dos sonhos, ajudar a concretizar sonhos e ensinar que a realidade não é apenas um sonho. Amo-te, filha", escreveu a mamã 'babada'.

De recordar que além de Lyonce, Luciana e o ex-companheiro Yannick Djaló são também pais de Lyannii. A artista é ainda mãe das gémeas Amoor e Valentine, do casamento terminado com Daniel Souza.

