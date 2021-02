A viverem uma nova fase e prestes a darem as boas-vindas ao primeiro filho em comum, Lorena Carvalho e Lucas Lucco surpreenderam os seguidores no Instagram com imagens do quarto do bebé.

Esta terça-feira, o cantor brasileiro mostraram a caminha do filho, que irá nascer em breve.

"O berço já está montado. O bercinho dele. Tem uma girafa ali. É aqui que ele vai ficar", disse o futuro papá.

Veja as imagens na galeria.

