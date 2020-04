Lucas Lucco deu o seu contributo para ajudar os mais necessitados perante a pandemia da Covid-19. O artista brasileiro doou 30 mil reais (5250 euros, aproximadamente) a uma instituição que acolhe idosos, como o próprio destacou na sua página do Instagram.

O valor foi arrecadado com as vendas online que fez com o Bazar do Lucco, como explicou numa publicação que fez na rede social esta quarta-feira.

"Vocês, colaboradores e clientes do Bazar do Lucco, fazem parte disso. O meu muito obrigado em nome dos mais de 60 idosos, que hoje, dependem da Casa do Idoso para sobreviver! Transformei este bazar numa ponte. E quero que ela seja cada vez mais movimentada de ações que são úteis a nossa sociedade. Hoje estes idosos tem mais três meses de alimentação e higiene garantida! Agradecido", escreveu na legenda de uma fotografia tirada no momento em que foi entregar pessoalmente o donativo.

Leia Também: Lucas Lucco celebra aniversário junto da amada