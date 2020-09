Lucas Lucco e Lorena Carvalho já são marido e mulher. Um ano após o pedido de casamento, o casal trocou alianças no passado dia 26 de agosto numa cerimónia íntima e discreta em casa, em Minas Gerais, como aliás era a sua intenção desde o início.

"Sempre quis fazer o meu casamento em casa, só para as pessoas mais íntimas mesmo. Não sou do tipo que convida influencer e artista se não sou amigo de verdade. Vou convidar só os familiares que viveram comigo. A última lista que fizemos tinha 86 pessoas! É pouca gente", confidenciou à revista Quem.

Vale recordar que, inicialmente, a intenção de Lucas Lucco e Lorena Carvalho era casar em dezembro do ano passado. No entanto, a companheira do artista sofreu um aborto espontâneo e o casal decidiu adiar a cerimónia.

Leia Também: Cantor Lucas Lucco submete-se a implante capilar