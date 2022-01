Luana Piovani aproveitou a sua passagem pelo Brasil para gravar na pele uma memória única da filha. A atriz decidiu tatuar uma tentativa da pequena Liz, de apenas cinco anos, escrever a palavra amor.

"Arte feita pela Liz e agora eternizada no braço da mamãe", começa por dizer Luana ao partilhar com os seus seguidores uma imagem do momento em que estava a ser tatuada.

"Liz esta se alfabetizando e durante uma tentativa de escrever amor fez este desenho escrito. Apaixonei-me e tatuei-o. Vamos ver o que será o dos meninos", realça, prometendo em breve tatuar algo que a faça lembrar os restantes filhos, Dom, de nove anos, e Bem, irmão gémeo de Liz.

Espreite a galeria para ver a imagem que mostra o resultado final da nova tatuagem de Luana Piovani.

