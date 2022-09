Luana Piovani decidiu recorrer à justiça depois de ter sido recuperado um vídeo seu onde critica Luiz Inácio Lula da Silva. As imagens foram partilhadas pelo canal bolsonarista 'Amigos de Bolsonaro Notícias', de acordo com o F5, e a atriz fez questão de esclarecer que não apoia nenhum dos candidatos na corrida à presidência do Brasil.

"Não sou Lula nem Bolsonaro e não autorizei o uso da minha imagem", afirmou a atriz ao F5 através do advogado Ricardo Brajterman.

"É inadmissível que um canal com enorme visibilidade utilize indevidamente a imagem de uma pessoa e, ainda por cima, faça publicidade de venda de produtos com os quais ela não concorda", acrescentou.

De acordo com o mesmo meio de comunicação, no referido vídeo antigo, Luana desabafa: "Você entende que não dá mais para descer Lula goela abaixo? Por mais que metade desse Brasil seja 'Lula livre', tem mais uma outra metade que vê o que eles fizeram".

Nas stories da sua página de Instagram, a atriz brasileira, que atualmente vive em Portugal, comentou publicamente o assunto. "Já procurei o meu advogado para falar desse vídeo que insistem em utilizar, um vídeo que foi feito há seis anos no qual digo o que penso a respeito do Lula. Porém, quero deixar claro que jamais fui, sou ou serei bolsonarista, quanto mais dizer a alguém para comprar uma camisola dele", frisa.

"Já estamos a tomar providências jurídicas quanto a isso porque está também a ser utilizado comercialmente", acrescenta, destacando ainda que também "não é a favor" de Lula da Silva.

