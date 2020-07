Depois de ter estado a desfrutar de uns dias de descanso no Alentejo, Luana Piovani decidiu 'terminar' as férias com uma publicação ousada.

A atriz brasileira publicou na sua página de Instagram um retrato em que aparece sem roupa, durante o banho, apenas coberta de espuma. Um registo que não passou despercebido aos olhos dos fãs.

"Fiz vários click lindos no Sublime Comporta, mas escolhi esse para finalizar a semana. Será que escolhi bem?", começou por escrever. "E aviso logo que voltarei quando tudo estiver a todo vapor. Quero o galpão da yoga, a casa dos espelhos, o spa... Bons momentos, boas memórias, a gente leva da vida, a vida que a gente leva", rematou.

