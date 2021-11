Lourenço Ortigão esteve hoje, 2 de novembro, à conversa com Júlia Pinheiro. O ator, já bem conhecido do público português, lembrou o início da sua carreira profissional na série 'Morangos com Açúcar', desafio que surgiu numa época onde a representação não fazia (ainda) parte dos seus planos para o futuro.

"Esta área da televisão nunca se pôs no meu caminho, a minha mentalidade sempre foi para gestão ou engenharia. Depois quando surgiu foi buscar em mim vontades que tinha desde miúdo. Ser ator é uma coisa que sempre me fascinou, mas pensei que era inalcançável", conta.

"Acho que as pessoas têm de ser valorizados pelo seu todo. Não posso não ter a consciência de que quando me escolheram sem formação, sem querer, escolheram-me para aquele papel porque eu era parecido com o Zac Efron", confessa, revelando que ainda hoje o confundem com o ator nos Estados Unidos.

Tendo em conta que não tinha experiência nenhuma na área, tendo caído de 'paraquedas' neste desafio, Ortigão lembrou o início atribulado da sua carreira. "Senti uma hostilidade no início [porque não tinha feito um workshop], mas era o primeiro a dizer 'olha, malta, fui escolhido e nem sei muito bem para quê'. Acho que desmontei um bocadinho as pessoas", termina.

