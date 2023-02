Lourenço Ortigão esteve à conversa com os jornalistas num evento de promoção à ilha da Madeira, que decorreu na noite de segunda-feira, dia 13 de fevereiro, em Lisboa, e acabou por falar desta nova fase que está a viver com a namorada, Kelly Bailey. O casal prepara-se para dar as boas-vindas ao primeiro bebé em comum.

"Está a ser espetacular, está a ser incrível. Isto tornou-se tão público que agora gostava de viver isto, porque por [sermos conhecidos] estão a roubar-nos um bocado essa magia de viver isto", disse, referindo que têm "tentado proteger" a gravidez de Kelly.

"Queremos viver nós, eu e a Kelly. É tão especial, tão bom. Agora só queremos que venha com saúde, que venha bem", acrescentou.

Sobre o sexo do bebé, o ator frisou que ainda não sabem se é menino ou menina. "Não sabemos, mesmo. Quisemos saber mas não deu. Estava numa posição em que não deu para ver na última consulta", realçou, partilhando ainda que não tencionam "fazer grandes eventos" como um 'baby shower'.

"Zero" nervoso à espera do bebé, Lourenço Ortigão explicou também que está de férias mas não irá dizer que não a um bom desafio que lhe seja proposto.

"Estamos a viver um dia de cada vez. Se houver agora um projeto, provavelmente faço, mas não tenho problemas com isso. Mas as coisas têm-se conseguido, só trabalharia se fosse algo que me motivasse mesmo. Sou um livro aberto, estou à espera. Surgiu a ideia de fazer um projeto que é possível que venha a fazer, mas como não há certeza de nada, estou só a ouvir. Vamos vendo caso a caso. Hoje apetece-me estar a viver isto como estou a viver mas, de repente, se me sentarem numa mesa e houver um desafio incrível, vou abraçá-lo", disse.

O público, frisou, tem reagido "bem" à gravidez de Kelly Bailey. "Sentimos muito carinho por parte das pessoas. Não deixa de ser uma coisa nossa, minha e da Kelly, mas também aceitamos perfeitamente que temos uma exposição e que temos pessoas que nos seguem, que gostam de nós… Sinto mesmo que as pessoas nos respeitam, que nos dão muito espaço, não são invasivas. Nem me perguntam muitas coisas, desejam-nos felicidades. Percebem que é uma coisa nossa, afinal de contas é a nossa vida", salientou.

Lourenço Ortigão foi um dos atores que fizeram parte da série juvenil 'Morangos com Açúcar', da TVI. Uma vez que foi recentemente anunciado o regresso do projeto, o ator foi questionado sobre o assunto.

"Os 'Morangos' não só foi o início do meu percurso, como foi um projeto que foi muito especial para mim, que me trouxe bons amigos, boas memórias. Ainda agora, antes de vir para aqui, estava com o Nuno Martins [que interpretou a personagem Flash] que fez comigo os 'Morangos com Açúcar'. Somos muito amigos, tenho passado muito tempo com o Nuno. Já se falava disto há algum tempo, já há alguns anos que se ouvia a ideia de esse projeto voltar e para nós é sempre especial", destacou.

