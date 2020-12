Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez e filho mais velho de CR7 marcaram este domingo presença na gala dos Globe Soccer Awards, onde o internacional português foi distinguido como o jogador do século.

Os três elementos do clã Aveiro desfilaram na passadeira vermelha do evento e destacaram-se pelos looks vistosos escolhidos para a ocasião.

Um dos retratos a três captados na gala acabou mesmo por servir de inspiração para que fosse criada uma ilustração da versão Simpsons de CR7, Georgina e Cristianinho.

À paródia foi dado o nome de Los Ronaldo, tal como se pode ver na publicação divulgada pela página de Instagram Juanpa e mais tarde partilhada no Instagram oficial de Georgina. Ao que parece, a modelo adorou a brincadeira.

