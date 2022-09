O outono começou oficialmente na sexta-feira, 23 de setembro, dando início a uma das estações do ano que mais 'complica' as escolhas dos looks.

Para os primeiros dias de outono, em que o frio ainda não se faz sentir em força, elegemos 10 escolhas de apresentadoras portuguesas que podem inspirar e levar a que consiga criar os visuais perfeitos para esta estação.

Espreite a galeria e veja as escolhas acertadas de nomes como Sónia Araújo, Iva Domingues ou Fátima Lopes.