A pedidos das suas seguidoras, Carolina Pinto resolveu partilhar no Instagram um vídeo no qual dá sugestões de looks de grávida "práticos, bonitos e confortáveis".

A namorada de Marco Costa publicou na rede social um vídeo no qual mostra cinco looks para futuras mamãs ideais para as estações outono/inverno.

Carolina e Marco Costa, recorde-se, aguardam a chegada de uma menina. A bebé, que vai chamar-se Maria Emília, junta-se a Vicente, o primeiro filho da digital influencer, fruto de uma anterior relação.

