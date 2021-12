Indiferente às críticas de que tem sido alvo, Helena Isabel Patrício partilhou uma vez mais na sua conta oficial de Instagram imagens do look que usou num evento recente e que continua ainda a dar muito que falar.

A comentadora do 'Big Brother', e antiga concorrente do mesmo reality show, surgiu numa gala com um vestido transparente que deixou à mostra os seus seios e mamilos.

"Em Portugal é uma pouca vergonha! Em Hollywood, no Brasil ou até em Espanha é excentricidade. Mesmo em Queluz, a pessoa vive com o espírito lá fora", reforça Helena ao partilhar novas imagens do polémico visual.

"Porque eu posso, porque nós mulheres podemos. E porque não há trapo nenhum que me tire a honra! Que me tire a dignidade e que me tire a capacidade cognitiva que Deus me deu", atira, por fim, respondendo assim às muitas críticas de que foi alvo.

