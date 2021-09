Foi uma semana repleta de desfiles de estrelas pelas maiores red carpet internacionais...

No domingo, decorreu mais uma edição dos MTV VMA e a passadeira vermelha ficou marcada pela passagem de Megan Fox. A atriz desfilou um modelito transparente, da marca Mugler, que a fez transbordar sensualidade.

No dia seguinte, segunda-feira, o mundo ficou de olhos postos em Kim Kardashian com o visual escolhido para a Met Gala. A empresária surpreendeu tudo e todos ao aparecer com um look totalmente preto, da marca Balenciaga, que lhe cobria inclusive o rosto.

A atriz e a empresária foram assim as celebridades que mais se destacaram nos grandes eventos que marcaram os últimos dias. Na sua opinião, qual dos visuais leva o título de Look da Semana?

Recorde-os na galeria.

Leia Também: Foto da Semana: Nasce Manuel, o filho de Sara Matos e Pedro Teixeira