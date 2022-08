Cristina Ferreira tem aproveitado ao máximo as suas férias por Ostuni, Itália. A apresentadora da TVI não deixa de se encantar com as maravilhas do destino, que incluem ruas pitorescas, arte e praias paradisíacas.

Durante este período de descanso, a comunicadora tem aproveitado igualmente para apostar em visuais de verão - uns descontraídos, outros bastante sensuais.

Tendo isto em conta, elegemos os visuais da apresentadora para a rubrica 'Look da Semana'.

Veja-os na galeria e partilhe connosco o seu preferido!

Leia Também: Foto da Semana: Marta Melro e Paulo Vintém encantados com a filha bebé