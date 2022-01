A semana de emissões do 'Dois às 10' começou com a habitual dupla - Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos -, mas a anfitriã acabou por ter de ficar em isolamento profilático depois do namorado testar positivo.

Maria Cerqueira Gomes foi convidada a substituir a apresentadora e brilhou ao lado de Cláudio Ramos ao longo de quatro emissões marcadas por boa disposição (e muito estilo).

A portuense esteve em destaque no pequeno ecrã e hoje é a protagonista do Look da Semana com os modelitos que elegeu para o programa das manhãs da TVI.

Confira-os na galeria e diga-nos qual o seu favorito.

