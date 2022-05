Alessandra Ambrosio é uma das personalidades em destaque na edição do Festival de Cinema de Cannes deste ano.

A modelo brasileira, de 41 anos, surgiu no evento esta quinta-feira com um encantador vestido, digno de uma princesa, da assinatura do designer Stephane Rolland.

Já hoje, 20 de maio, optou por um estilo distinto e arrasou com um modelito estilo sereia, repleto de lantejoulas prateadas.

Confira os dois modelitos abaixo e diga-nos qual o favorito a Look da Semana.



© Getty Images



© Getty Images