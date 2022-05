Continua a decorrer o Festival de Cinema de Cannes, um dos eventos mais importantes do mundo da representação, o qual reúne celebridades mais badaladas.

Uma das figuras públicas que mais chamou a atenção na passadeira vermelha esta quinta-feira, dia 19 de maio, foi Alessandra Ambrosio.

Para a ocasião, a modelo brilhou com um deslumbrante vestido de princesa em tons de cru.

Destacou-se ainda a parte de cima do visual com as aplicações que cobriam a zona do peito.

Alessandra posou na red carpet antes de assistir ao filme 'Armageddon Time'

Veja as imagens na galeria.

