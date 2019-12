Luana Piovanni vive uma fase muito feliz ao lado do seu novo amor, Ofek Malka, como faz questão de mostrar nas redes sociais.

Ainda este fim de semana, a atriz brasileira partilhou na sua conta do Instagram várias imagens onde surge muito apaixonada ao lado do namorado, recordações deste Natal que vão ficar guardadas no seu coração.

"O meu presente de Natal foi embora, então aproveito e desejo alegrias e satisfações a todos. A virada está a chegar, tenham fé, sejam responsáveis e gentis com todos e batalhem pelos sonhos! O ano que vem será de prosperidade", escreveu na rede social.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Pai ausente? Pedro Scooby reage: "O meu filho não estava a morrer"