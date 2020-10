Ljubomir Stanisic esteve esta quarta-feira, dia 21, no programa 'Casa Feliz' à conversa com João Baião e Diana Chaves. Foi neste contexto que o conhecido chef e apresentador recordou um momento único que viveu com João Baião, já há duas décadas.

"Há 20 anos tinha um carro todo forreta, aquilo era uma lata andante praticamente. Numa travagem junto a Alcântara, eu não conhecia o João na altura. Houve uma altura que quase bati e quando saí do carro comecei logo aos gritos, naturalmente", relata.

"O João estava no seu descapotável azul, impecável e conseguiu com a sua simpatia dizer 'calma, está tudo bem contigo?' Depois é que percebi que era o João Baião", completa.

