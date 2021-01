Ljubomir Stanisic foi entrevistado por Júlia Pinheiro, conversa que foi ontem transmitida numa emissão especial do programa. Um dos assuntos abordados pelo conhecido chef de cozinha foi a sua contratação para a SIC, cujas negociações aconteceram durante o passado verão.

"Não estava preparado para este sucesso, para ser sincero. Gostava muito da minha privacidade. Hoje faz-me um pouco de confusão. És culpado por ter cão e não ter. Demorei um pouco a ambientar-me. Não gostava de tirar fotografias com as pessoas porque não percebia, não me valorizava", explica, referindo que precisou de algum tempo para se habituar a uma nova realidade quando ficou conhecido.

"Hoje em dia lido lindamente com isso. Percebo que as pessoas gostam, porque sou uma inspiração. Quem ama, ama de verdade, e eu tenho de me entregar a essas pessoas", nota.

Ljubomir recorda ainda que já tinha sido convidado várias vezes para ir para a SIC, mas que sempre recusou por querer respeitar o contrato já celebrado com a concorrente TVI.

No entanto, tudo mudou no dia em que Francisco Pinto Balsemão e Daniel Oliveira aceitaram fazer-lhe uma visita à sua casa no Alentejo. "Mandei uma mensagem aos dois a dizer que só me sentaria com eles se comessem e bebessem na minha casa", relata.

"Os dois foram para o Alentejo. Conheci dois seres humanos muito bons. Chegaram antes da hora. Aqueles homens respeitaram tudo. Tiveram uma conversa coerente e convenceram-se a romper o primeiro contrato da minha vida. Foram-me diretamente ao coração", nota.

Por fim garantiu que iria dar o seu melhor: "Sou o maior soldado que podem ter. Levo o trabalho muito a sério".

